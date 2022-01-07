«Ювентус» и «Наполи» сыграли вничью в Серии А впервые за 4 года. В Турине – впервые с 2011-го

«Ювентус» не смог победить дома «Наполи» (1:1) в 20-м туре чемпионата Италии. Туринский и неаполитанский клубы сыграли вничью в Серии А впервые с апреля 2017 года (1:1).
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