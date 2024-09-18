Подпольщик Лебедев: В Николаевской области зафиксированы удары по ВСУ

Представитель действующего на территории Николаевщины и выступающего против властей киевского режима подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что в ночной период Вооружённые силы Российской Федерации ударили по объектам армии Украины.
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