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Квартира, дом, дача

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Полное преображение "убитой" однушки площадью 27 м². Смотрите, как я теперь здесь живу

Полное преображение "убитой" однушки площадью 27 м². Смотрите, как я теперь здесь живу

Героиня сегодняшней статьи — Арина Олесюк, которая является фотографом и предпринимателем. Она купила небольшую студию площадью 27 "квадратов" и решила создать такое место, где сможет отдыхать от городской суеты и сможет восстановить силы (эта квартира не будет является основным местом жительства хозяйки).

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