В рембате группировки «Центр» наладили замену стволов САУ в полевых условиях

ЛУГАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Центр» наладили замену стволов самоходных артиллерийских орудий (САУ), в том числе 2С19 «Мста-С», в полевых условиях.
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