Военкор Сладков: целью ВСУ была съемочная группа «Известий»

Военкор ВГТРК Александр Сладков высказал мнение, что ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), который привел к гибели российского военного журналиста Семена Еремина, мог быть направлен против съемочной группы из газеты “Известия”.