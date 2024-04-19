Военкор Сладков: целью ВСУ была съемочная группа «Известий»

Военкор ВГТРК Александр Сладков высказал мнение, что ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), который привел к гибели российского военного журналиста Семена Еремина, мог быть направлен против съемочной группы из газеты “Известия”.
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