Синоптик Позднякова: осень в Москве начнётся с тепла

Осень в Москве стартует с тёплой погоды — в первые дни сентября воздух прогреется до +23.+25 °C, осадков не ожидается, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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