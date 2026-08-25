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Синоптик Позднякова: осень в Москве начнётся с тепла

Синоптик Позднякова: осень в Москве начнётся с тепла

Осень в Москве стартует с тёплой погоды — в первые дни сентября воздух прогреется до +23.+25 °C, осадков не ожидается, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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