Валиуллин рассказал, будет ли «Ак Барс» искать основного вратаря на рынке

Автор: Артур Гизатуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин и генеральный менеджер команды Марат Валиуллин высказались о выступлениях вратарей казанцев в этом сезоне.
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