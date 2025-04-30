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Татар-информ

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Валиуллин рассказал, будет ли «Ак Барс» искать основного вратаря на рынке

Валиуллин рассказал, будет ли «Ак Барс» искать основного вратаря на рынке

Автор: Артур Гизатуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин и генеральный менеджер команды Марат Валиуллин высказались о выступлениях вратарей казанцев в этом сезоне.

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