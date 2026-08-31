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Несекретные материалы

14 584 подписчика

До чего Путин российские города довёл!

Наглядно о том, как преобразился Киров за последние годы. И таких примеров — десятки, даже сотни по всей России.

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