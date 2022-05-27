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Новый «Москвич» действительно может оказаться оригинальной моделью. Власти Москвы выкупили большое прессовое производство, позволяющее наладить выпуск кузовов для нового авто

Новый «Москвич» действительно может оказаться оригинальной моделью. Власти Москвы выкупили большое прессовое производство, позволяющее наладить выпуск кузовов для нового авто

Ранее мы уже писали о том, что Минпромторг, власти Москвы и «КамАЗ» ведут переговоры с китайскими автопроизводителями, которые могли бы помочь в возрождении марки «Москвич» — авто планируется собирать на бывшем московском заводе Renault, который сейчас отошел Москве.

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