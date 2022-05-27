Новый «Москвич» действительно может оказаться оригинальной моделью. Власти Москвы выкупили большое прессовое производство, позволяющее наладить выпуск кузовов для нового авто

Ранее мы уже писали о том, что Минпромторг, власти Москвы и «КамАЗ» ведут переговоры с китайскими автопроизводителями, которые могли бы помочь в возрождении марки «Москвич» — авто планируется собирать на бывшем московском заводе Renault, который сейчас отошел Москве.
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