Офицер спецназа Новиков назвал поставку танков Challenger 2 на Украину «каплей в море»

Великобритания готовится поставить на Украину танки Challenger 2 в количестве 14 штук. Однако данный шаг станет лишь «каплей в море», в беседе с изданием ТАСС заявил руководитель добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков.
Великобритания готовится поставить на Украину танки Challenger 2 в количестве 14 штук. Однако данный шаг станет лишь «каплей в море», в беседе с изданием ТАСС заявил руководитель добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков.
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