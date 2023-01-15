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Офицер спецназа Новиков назвал поставку танков Challenger 2 на Украину «каплей в море»

Офицер спецназа Новиков назвал поставку танков Challenger 2 на Украину «каплей в море»

Великобритания готовится поставить на Украину танки Challenger 2 в количестве 14 штук. Однако данный шаг станет лишь «каплей в море», в беседе с изданием ТАСС заявил руководитель добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков.

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