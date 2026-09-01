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Царьград

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В Новосибирске сотрудницу ТРЦ избили за возвращённый пакет

В Новосибирске сотрудницу ТРЦ избили за возвращённый пакет

В одном из торгово-развлекательных центров Новосибирска произошел конфликт, завершившийся для сотрудницы серьезными травмами.

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