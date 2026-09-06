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Заселиться в гостиницы Ивановской области теперь можно через национальный мессенджер МАХ

Заселиться в гостиницы Ивановской области теперь можно через национальный мессенджер МАХ

В рамках цифровой трансформации гостиничной инфраструктуры в Ивановской области активно внедряется услуга по заселению в отели через МАХ.

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