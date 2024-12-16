Следователи назвали число жертв ростовского маньяка

Два человека получили ножевые ранения, от которых одна из жертв скончалась, в результате нападений маньяка в Ростове-на-Дону, 15 декабря сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
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