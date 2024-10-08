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Канье Уэст разводится с Бьянкой Цензори: ходят слухи, что мафия сделала ему предложение «от которого нельзя отказаться»

Канье Уэст разводится с Бьянкой Цензори: ходят слухи, что мафия сделала ему предложение «от которого нельзя отказаться»

Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори оказались на грани развода после почти двух лет брака. Источники прессы сообщают, что пара уже несколько недель живет раздельно, а Канье планирует переехать в Токио и оформить развод.

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Комментарии
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А Кудасов
Афтор, ну знаешь про них что то и молчи в тряпочку. А мне про них зачем?
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