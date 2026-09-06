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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саладин Парнасс: «Я лучший боец в мире. Поединок мечты – с Максом Холлоуэем. Готов к этому»

Боец легкого веса UFC Саладин Парнасс хочет провести бой против Макса Холлоуэя . «Я лучший боец в мире.

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