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Царьград

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Минобороны России ударило по объектам ВПК на Украине в ночь на 9 сентября

Минобороны России ударило по объектам ВПК на Украине в ночь на 9 сентября

Русская армия в ночь на 9 сентября нанесла массовый удар по объектам военно-промышленного комплекса и логистики на Украине.

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