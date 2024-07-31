Если вас мучит полный газов напряженный живот, вызывающий болезненные ощущения, это значит, что и ваши органы (печень, кишечник, почки и даже сердце), скорее всего, не работают на 100% мощности, заложенной в них природой.
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