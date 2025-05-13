Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий проинформировал о том, что французский лидер Эммануэль Макрон лгал, когда рассказывал о том, что в рамках бушующего на украинской территории противостояния разрешается вопрос дальнейшего безопасного существования Европейского региона.