В России могут запретить сервис для проверки скорости интернета Speedtest

В России могут запретить использование американского измерителя скорости интернета SpeedTest. В Госдуме и ФСБ поддержали предложение, говорится в ответах, направленных нижней палатой парламента и силовым ведомством в Международную академию связи (МАС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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