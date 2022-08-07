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Медведев о победе в Лос-Кабос: «В теннисе иногда одна неделя может перевернуть весь ход сезона»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Кэмероном Норри в финале в Лос-Кабос. Россиянин победил 7:5, 6:0 и взял первый титул в сезоне.

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