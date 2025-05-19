Вспыхнувший дом в Трубчевском районе за считанные минуты превратился в угли

Причину возгорания установит дознаватель спасательного ведомства.Накануне вечером, 18 мая, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме села Усох Трубчевского района Брянщины.
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