Шор: Санду и правительство намеренно переводят закупку газа через посредника

Лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор заявил, что открытие в Молдавии офиса румынской госкомпании Romgaz является попыткой властей продавать гражданам республики российский газ по завышенной цене через посредника.
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