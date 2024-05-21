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Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест Нетаньяху

Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест Нетаньяху

Французские власти выразили свою поддержку Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, главный прокурор которого Карим Хан выступает за выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

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