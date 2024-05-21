Франция поддержала МУС, чей прокурор будет добиваться ордера на арест Нетаньяху

Французские власти выразили свою поддержку Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, главный прокурор которого Карим Хан выступает за выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.