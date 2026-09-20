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Сотни дронов противника массово атаковали Московский регион, есть разрушения, погибшие и раненые

Сотни дронов противника массово атаковали Московский регион, есть разрушения, погибшие и раненые

В ночь на 20 сентября ряд российских регионов подвергся очередным атакам дронов, выпущенных украинскими вооружёнными формированиями.

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