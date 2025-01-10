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Царьград

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Омский суд закрывает кафе "Сказка-пицца" на 60 дней после массового отравления

Омский суд закрывает кафе "Сказка-пицца" на 60 дней после массового отравления

Омский суд приостановил на 60 дней работу кафе "Сказка-пицца" в санатории под Омском после отравления 42 человек.

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