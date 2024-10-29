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Китай

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В. Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине до 7 февраля 2025 года

Киев, 28 октября /Синьхуа/ -- В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продлении в стране еще на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации, срок действия которых истекает 10 ноября.

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