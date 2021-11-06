РОСБАЛТ

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Марк Фейгин: Зачем Путину Беларусь, Рашкин и лось, «крыша» Моргенштерна, зависимость России от Китая/«О!Пять! Росбалт». № 70

Марк Фейгин: Зачем Путину Беларусь, Рашкин и лось, «крыша» Моргенштерна, зависимость России от Китая/«О!Пять! Росбалт». № 70

Присоединит ли Владимир Путин Белоруссию к России? Был ли Валерий Рашкин под колпаком спецслужб, когда его остановили с тушей лося в багажнике? Перейдет ли Рашкин в стан несистемной оппозиции, если его выгонят из Думы? Как Геннадий Зюганов борется с оппонентами в КПРФ? Важно ли мнение Алишера Моргенштерна о том, как следует праздновать День Победы? За что дали 5 лет блогеру Андрею Пыжу? Можно ли защищать интересы простых людей, являясь членом «партии власти»? Стоит ли говорить о потеплении в российско-американских взаимоотношениях? Как Москве уйти от вассальной зависимости от Пекина? На вопросы ведущих — Алексея Волошинова и Станислава Корягина — отвечает юрист, общественный деятель Марк Фейгин.

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