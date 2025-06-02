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Этого делать больше нельзя: новые правила во всех супермаркетах заработают с июня 2025г.

Этого делать больше нельзя: новые правила во всех супермаркетах заработают с июня 2025г.

Avia.pro - СМИ С июня 2025 года во всех российских супермаркетах начали действовать новые правила, которые затронули как покупателей, так и продавцов.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А писали на днях в нете, что просроченные товары не будут пробиваться на кассах. И потом фальсификат не будет пробиваться... Интересно, на фальсифицированные лекарства это будет распространяться? Слишком много фальсификата...    Боюсь, что шулеры найдут лазейки и как гнали фальсификат и просрочку, так и будут продолжать это делать. У них слишком богатый опыт в этих  делах... ШУЛЕРЫ!!  А Закон - на полку? ОБИДНО за Закон......Хороший он...
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12 час.
Россиянин
Уже все работает. Сходите и проверьте.
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8 час.
Россиянин
Ненужно напраслину наводить раньше времени.
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8 час.
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