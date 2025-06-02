Этого делать больше нельзя: новые правила во всех супермаркетах заработают с июня 2025г.

Vladimir Lioubimcev

А писали на днях в нете, что просроченные товары не будут пробиваться на кассах. И потом фальсификат не будет пробиваться... Интересно, на фальсифицированные лекарства это будет распространяться? Слишком много фальсификата... Боюсь, что шулеры найдут лазейки и как гнали фальсификат и просрочку, так и будут продолжать это делать. У них слишком богатый опыт в этих делах... ШУЛЕРЫ!! А Закон - на полку? ОБИДНО за Закон......Хороший он...