График отключения света с 10 по 15 декабря публикает «Царьград»

Где не будет света в Чите в эти выходные и на следующем неделе, сообщили в «Читаэнерго».На этот раз рабочие компании «Читаэнерго» вынуждены трудиться без выходных, чтобы провести плановый ремонт электросетей и диагностику оборудования.
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