Нарушитель ПДД без номерных знаков останется безнаказанным: да/нет?

Вопрос от читателя «За рулем»: – Какие технические средства используют для наведения порядка среди пешеходов, самокатчиков и других участников дорожного движения без номерных знаков?Ответ экспертаКирилл Милешкин, редактор:– Пока никакие.
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