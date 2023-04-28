Армения в ожидании ереванских выборов: расклады и перспективы

Ашот САРГСЯН О пятилетней годовщине «бархатной революции» в Армении ныне если и вспоминают, то не столь уж часто и в тонах куда менее восторженных, чем через год или через два после того, как памятной весной 2018 года под бурное ликование заполнивших центр Еревана восторженных толп Никол Пашинян провозгласил: «Либо я буду премьером, либо в Армении премьера не будет!» И вот пересевшие с велосипедов в сопровождаемые полицейской охраной дорогущие внедорожники «бархатные революционеры» уже практически пять лет находятся у власти, но большинство обещаний так и не выполнены; некоторые же выполнены «с точностью до наоборот».