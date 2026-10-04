В Ленобласти нашли клад серебра на 2 кг, превзошедший все находки X–XIV веков

В Приозерском районе Ленинградской области при раскопках на памятнике «Тиверский городок» обнаружено свыше двух килограммов серебряных изделий X–XIV веков, включая два редчайших шведских брактеата уппсальского типа, ранее известных в мире лишь в двух экземплярах.