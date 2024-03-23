Русская весна
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Русская весна

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Задержаны все террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», — Кремль

Задержаны все террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», — Кремль

В Кремле заявили о задержании всех террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл». Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
А может их привязать к двум БТРам и в разные стороны????Разорвать их нах....
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21 час.
Гарий Щерба
Дай  БОГ  дай БОГ ....!!!
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20 час.
ас
александр сальников
да
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7 час.

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