Задержаны все террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», — Кремль

В Кремле заявили о задержании всех террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл». Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте.