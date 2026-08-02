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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев об «Авангарде»: «Штаб Буше побаивается, что ему не хватит ресурсов, амбиций и тактических навыков. Идет подбор значимых игроков, но звезды – еще не звездная команда»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о перспективах « Авангарда » в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

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