Бричикару –  об изменениях на одном из перекрестков в Кишиневе: «Он опасен для пешеходов»

Илья Бричикару, директор Обсерватории безопасности дорожного движения Технического университета Молдовы (OSR-UTM), преподаватель университета, прокомментировал изменения в дорожном движении на пересечении улиц Пана Халиппы и Матеевича в Кишиневе, сообщает Noi.
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