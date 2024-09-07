Женщина в Румынии годами подпирала дверь самородком янтаря стоимостью €1 млн

Старушка в Румынии приняла за обычный камень один из крупнейших известных на сегодняшний день самородков янтаря в мире, стоимость которого составляет €1 миллион, и десятилетиями использовала его в хозяйственных нуждах, пишет G4media.
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