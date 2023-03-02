Аргументы недели

98 588 подписчиков

Самолёт «Турецких авиалиний», летевший из Петербурга в Анталью, незапланированно приземлился в Будапеште

Самолёт «Турецких авиалиний», летевший из Петербурга в Анталью, незапланированно приземлился в Будапеште

Дозаправившись, воздушное судно всё же добралось до пункта назначения. Самолёт «Турецких авиалиний» неожиданно для пассажиров приземлился в венгерской столице, но в итоге к десяти часам вечера по турецкому времени (совпадает с московским) прилетел в Анталью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх