Самолёт «Турецких авиалиний», летевший из Петербурга в Анталью, незапланированно приземлился в Будапеште

Дозаправившись, воздушное судно всё же добралось до пункта назначения. Самолёт «Турецких авиалиний» неожиданно для пассажиров приземлился в венгерской столице, но в итоге к десяти часам вечера по турецкому времени (совпадает с московским) прилетел в Анталью.