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Гребенкин и «Филадельфия» подписали новый контракт на 2 года. Кэпхит – 1,1 млн долларов

« Филадельфия » объявила о подписании нового контракта с форвардом Никитой Гребенкиным .  Одностороннее соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на 2 года.

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