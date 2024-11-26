Хватит уже терпеть, надоело! Телезрители обратились к Эрнсту с требованием убрать надоевшие передачи. Реакция руководителя Первого канала

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка вы тоже привыкли после тяжелого трудового дня прийти домой, съесть вкусный ужин и, удобно расположившись на диване, взять пульт от телевизора и включить голубой экран в надежде найти что-то интересное и захватывающее? Ох, как же трудно будет расстаться с привычкой, сложившейся за долгие годы.