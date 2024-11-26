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Хватит уже терпеть, надоело! Телезрители обратились к Эрнсту с требованием убрать надоевшие передачи. Реакция руководителя Первого канала

Хватит уже терпеть, надоело! Телезрители обратились к Эрнсту с требованием убрать надоевшие передачи. Реакция руководителя Первого канала

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка вы тоже привыкли после тяжелого трудового дня прийти домой, съесть вкусный ужин и, удобно расположившись на диване, взять пульт от телевизора и включить голубой экран в надежде найти что-то интересное и захватывающее? Ох, как же трудно будет расстаться с привычкой, сложившейся за долгие годы.

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Комментарии
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Иван
Удивлён. Ну, уберут нахер Эрнста, а остальные 250 каналов? Почему привязались лишь к одному каналу? А НТВ, ТНТ, КУльтура, Один, и ещё 250 других каналов? Одна птаха не делает погоду...                                                    Иван Ше.
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2 час.
И
Иван
Дык он иЗшо и в театре гениально выступает.                          Иван Ше.
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2 час.
АС
Александр Сысоев
Моральный преступник Костя Эрнст - сплошное Поле чудес, где полная свобода действий котам Базилио и лисам-Алисам. А сценарий кто пишет, уж не министр ли культуры Любимова?
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1 час.

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