Стоматолог Кузьменкова: зубы со слабой эмалью реагируют на кислое и сладкое

Кандидат медицинских наук, стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова объяснила, почему у некоторых людей зубы болезненно реагируют на кислые и сладкие блюда, а также на слишком горячее или холодное.
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