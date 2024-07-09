Стоматолог Кузьменкова: зубы со слабой эмалью реагируют на кислое и сладкое

Кандидат медицинских наук, стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова объяснила, почему у некоторых людей зубы болезненно реагируют на кислые и сладкие блюда, а также на слишком горячее или холодное.