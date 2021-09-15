Как выглядеть эффектно в самых базовых вещах — посмотрите на Кендалл Дженнер

Кендалл ДженнерLegion-Media Буквально вчера мы обсуждали образ Кендалл Дженнер на ковровой дорожке Met Gala: модель предстала в «голом» платье Givenchy, усыпанном стразами и вдохновленным одним из образов Одри Хепберн в картине «Моя прекрасная леди».
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