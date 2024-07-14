Почему инвалиду не будет выплат: разъяснение специалиста Ирэн ОрлонскаяНа портале aif.ru была представлена информация о том, что граждане России, у которых установлена инвалидность, имеют право на получение страховой пенсии по инвалидности при наличии хотя бы одного дня стажа или социальной пенсии.