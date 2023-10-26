В Псковской области захоронили останки 5 бойцов РККА, погибших в годы войны

Церемония перезахоронения пяти бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии, погибших на усвятской земле в годы Великой Отечественной войны, состоялась в деревне Чурилово Усвятского района Псковской области, сообщил глава района Дмитрий Петров 25 октября в соцсети «ВКонтакте».
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