Венгрия впервые назвала Россию угрозой

Венгрия впервые официально обозначила Россию как угрозу для страны, Европы и мирового порядка: такая формулировка содержится в директивах для венгерской делегации на Генассамблее ООН, подписанных премьером Петером Мадьяром.
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