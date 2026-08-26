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Венгрия впервые назвала Россию угрозой

Венгрия впервые назвала Россию угрозой

Венгрия впервые официально обозначила Россию как угрозу для страны, Европы и мирового порядка: такая формулировка содержится в директивах для венгерской делегации на Генассамблее ООН, подписанных премьером Петером Мадьяром.

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