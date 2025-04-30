Дроны и HIMARS: войска киевского режима нанесли удары по Рыльску и Горловке ГорловкаПотеряв контроль над территориями Курской области, противник пытается вымещать своё военное фиаско на жителях региона.
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Дроны и HIMARS: войска киевского режима нанесли удары по Рыльску и Горловке ГорловкаПотеряв контроль над территориями Курской области, противник пытается вымещать своё военное фиаско на жителях региона.
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