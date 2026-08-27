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«Они уже от сказок блюют»: кинокритик рассказал, какие фильмы хотят смотреть россияне

«Они уже от сказок блюют»: кинокритик рассказал, какие фильмы хотят смотреть россияне

По словам Давида Шнейдерова, российский зритель хочет смотреть хорошее зарубежное кино. И об этом в том числе говорят сборы отечественных фильмов — только первое полугодие 2026 года общий убыток отечественного кинематографа составил 16 млрд рублей.

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