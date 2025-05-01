Депутат Бессараб рассказала, как получить пенсию в 60 тысяч рублей

По данным калькулятора расчёта пенсии на сайте Социального фонда России, для получения страховой пенсии по старости в 60 тысяч рублей необходимо иметь зарплату свыше 220 тысяч рублей в месяц до уплаты НДФЛ.
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