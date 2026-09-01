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Царьград

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Ночные морозы: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Ночные морозы: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Жителей Южного Урала ожидает аномально холодное начало календарной осени. Региональное управление гидрометеослужбы официально объявило о продлении штормового предупреждения в связи с сохранением угрозы ночных заморозков.

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