Кино, труд, май: тест RT о профессиях киногероев

Каким врачом был Женя Лукашин из «Иронии судьбы, или С лёгким паром!»? Что преподавала его возлюбленная Надя? Кем был герой «Вокзала для двоих»? А «Осеннего марафона»? Проверьте с тестом RT, помните ли вы, кем работали герои советского кино.
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