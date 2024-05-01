Кино, труд, май: тест RT о профессиях киногероев

Каким врачом был Женя Лукашин из «Иронии судьбы, или С лёгким паром!»? Что преподавала его возлюбленная Надя? Кем был герой «Вокзала для двоих»? А «Осеннего марафона»? Проверьте с тестом RT, помните ли вы, кем работали герои советского кино.