«Улану-2» отвели роль лёгкого грузовика переднего края

Группировка войск «Центр» использует автомобили «Улан-2» для доставки грузов к передовой. Машина перевозит до 1,5 тонны и совмещает функции грузовика, транспорта для пехоты и эвакуационного автомобиля.
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