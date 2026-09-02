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Военные материалы

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«Улану-2» отвели роль лёгкого грузовика переднего края

«Улану-2» отвели роль лёгкого грузовика переднего края

Группировка войск «Центр» использует автомобили «Улан-2» для доставки грузов к передовой. Машина перевозит до 1,5 тонны и совмещает функции грузовика, транспорта для пехоты и эвакуационного автомобиля.

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